Dom Quixote por terras de Vaqueiros

A Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano e o Veto Teatro Oficina apresentam, na noite de 13 de Setembro, o espectáculo Antes de Fugir, D. Quixote e Sancho em terras do Ribatejo na Casa de Convívio de Vaqueiros.

Com encenação e adaptação de texto e filmagens de Fernanda Narciso, direcção técnica de Vítor Murta e produção de Conceição Marecos, esta é uma proposta artística que traz o espírito do cavaleiro andante para o Ribatejo, numa viagem de coragem e resistência.