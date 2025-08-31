uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-08-2025 18:00

Dom Quixote por terras de Vaqueiros

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano e o Veto Teatro Oficina apresentam, na noite de 13 de Setembro, o espectáculo Antes de Fugir, D. Quixote e Sancho em terras do Ribatejo na aldeia de Vaqueiros.

A Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano e o Veto Teatro Oficina apresentam, na noite de 13 de Setembro, o espectáculo Antes de Fugir, D. Quixote e Sancho em terras do Ribatejo na Casa de Convívio de Vaqueiros.
Com encenação e adaptação de texto e filmagens de Fernanda Narciso, direcção técnica de Vítor Murta e produção de Conceição Marecos, esta é uma proposta artística que traz o espírito do cavaleiro andante para o Ribatejo, numa viagem de coragem e resistência.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino