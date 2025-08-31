Cultura | 31-08-2025 18:00
Dom Quixote por terras de Vaqueiros
A Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano e o Veto Teatro Oficina apresentam, na noite de 13 de Setembro, o espectáculo Antes de Fugir, D. Quixote e Sancho em terras do Ribatejo na Casa de Convívio de Vaqueiros.
Com encenação e adaptação de texto e filmagens de Fernanda Narciso, direcção técnica de Vítor Murta e produção de Conceição Marecos, esta é uma proposta artística que traz o espírito do cavaleiro andante para o Ribatejo, numa viagem de coragem e resistência.
