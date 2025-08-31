Inscrições abertas para escavações arqueológicas em Ortiga

A Villa Romana de Vale do Junco, localizada na freguesia de Ortiga, em Mação, vai receber uma nova campanha de escavações arqueológicas entre 15 de Setembro e 3 de Outubro. As inscrições para participar neste trabalho de campo já se encontram abertas e decorrem até 5 de Setembro. A iniciativa constitui uma oportunidade para todos os interessados vivenciarem de perto a experiência prática de investigação num sítio histórico do concelho.

Os interessados devem contactar o Museu de Mação através do respectivo número de telefone ou email que podem ser encontrados nos canais oficiais do mesmo.