31/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-08-2025 12:00

Inscrições abertas para escavações arqueológicas em Ortiga

A Villa Romana de Vale do Junco, em Ortiga, Mação, vai acolher uma nova campanha de escavações arqueológicas entre 15 de Setembro e 3 de Outubro, estando já abertas as inscrições.

A Villa Romana de Vale do Junco, localizada na freguesia de Ortiga, em Mação, vai receber uma nova campanha de escavações arqueológicas entre 15 de Setembro e 3 de Outubro. As inscrições para participar neste trabalho de campo já se encontram abertas e decorrem até 5 de Setembro. A iniciativa constitui uma oportunidade para todos os interessados vivenciarem de perto a experiência prática de investigação num sítio histórico do concelho.
Os interessados devem contactar o Museu de Mação através do respectivo número de telefone ou email que podem ser encontrados nos canais oficiais do mesmo.

