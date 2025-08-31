Jornadas de Cultura regressam a Salvaterra de Magos em Setembro
Concertos, teatro, livros e gastronomia dão o tom às 12.ª Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos, que decorrem entre 5 e 14 de Setembro, espalhando-se por várias freguesias do concelho.
O evento arranca a 5 de Setembro, na Capela Real, com o lançamento da XII Revista Magos e concerto de Buba Espinho.
Ao longo de dez dias haverá concertos, apresentações de livros, recriações históricas, animação infantil e showcooking, passando por Salvaterra, Marinhais, Foros de Salvaterra, Muge, Granho e Glória do Ribatejo.
Entre os destaques estão actuações de Rouxinol Faduncho, Pilha Galinhas e Catraia, a abertura ao público do Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge e a revista à portuguesa “Hoje Vamos à Revista!”.
Além dos espectáculos, haverá distribuição gratuita de livros e gelados em algumas actividades, numa aposta em atrair públicos de todas as idades.