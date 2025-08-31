uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-08-2025 07:00

Jornadas de Cultura regressam a Salvaterra de Magos em Setembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concertos, teatro, livros e gastronomia dão o tom às 12.ª Jornadas de Cultura de Salvaterra de Magos, que decorrem entre 5 e 14 de Setembro, espalhando-se por várias freguesias do concelho.

O concelho de Salvaterra de Magos recebe a 12.ª edição das Jornadas de Cultura, com um programa que junta música, teatro, livros e gastronomia em várias freguesias.
O evento arranca a 5 de Setembro, na Capela Real, com o lançamento da XII Revista Magos e concerto de Buba Espinho.
Ao longo de dez dias haverá concertos, apresentações de livros, recriações históricas, animação infantil e showcooking, passando por Salvaterra, Marinhais, Foros de Salvaterra, Muge, Granho e Glória do Ribatejo.
Entre os destaques estão actuações de Rouxinol Faduncho, Pilha Galinhas e Catraia, a abertura ao público do Centro de Interpretação dos Concheiros de Muge e a revista à portuguesa “Hoje Vamos à Revista!”.
Além dos espectáculos, haverá distribuição gratuita de livros e gelados em algumas actividades, numa aposta em atrair públicos de todas as idades.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino