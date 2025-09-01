uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 01-09-2025 12:00

Academia 100 Fios fomenta a literacia digital nas freguesias de Abrantes

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Academia 100 Fios vai promover oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação nas freguesias do concelho de Abrantes, com o objectivo de reforçar a literacia digital dos participantes.

A Academia 100 Fios volta a dinamizar oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas freguesias do concelho de Abrantes, numa iniciativa que visa fomentar a literacia digital junto da população. As sessões têm como objectivo capacitar os participantes para uma cidadania digital activa, promovendo a utilização dos serviços públicos online e incentivando a participação plena na sociedade digital.
Cada oficina terá a duração de 60 minutos e está limitada a 12 participantes. As inscrições podem ser efectuadas na sede das juntas de freguesia, na Biblioteca Municipal António Botto, por telefone ou email disponiveis nos respectivos sites.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino