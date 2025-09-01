Cultura | 01-09-2025 12:00
Academia 100 Fios fomenta a literacia digital nas freguesias de Abrantes
A Academia 100 Fios vai promover oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação nas freguesias do concelho de Abrantes, com o objectivo de reforçar a literacia digital dos participantes.
A Academia 100 Fios volta a dinamizar oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas freguesias do concelho de Abrantes, numa iniciativa que visa fomentar a literacia digital junto da população. As sessões têm como objectivo capacitar os participantes para uma cidadania digital activa, promovendo a utilização dos serviços públicos online e incentivando a participação plena na sociedade digital.
Cada oficina terá a duração de 60 minutos e está limitada a 12 participantes. As inscrições podem ser efectuadas na sede das juntas de freguesia, na Biblioteca Municipal António Botto, por telefone ou email disponiveis nos respectivos sites.
