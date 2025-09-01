Cultura | 01-09-2025 10:00
Actividade junta gerações em convívio na praia de Ortiga
A iniciativa decorre na praia fluvial de Ortiga e propõe uma manhã de jogos, animação e convívio entre jovens e idosos
O projecto CLDS5G- Contrato Local de Desenvolvimento Social 5G, desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Mação, vai dinamizar, no dia 8 de Setembro, uma actividade intergeracional destinada a crianças dos 6 aos 14 anos do concelho, em colaboração com a Universidade Sénior. A iniciativa decorre na praia fluvial de Ortiga, entre as 9h30 e as 12h00, e propõe uma manhã de jogos, animação e convívio entre diferentes gerações. As inscrições podem ser efectuadas presencialmente na sede do CLDS5G, na Rua Monsenhor Álvares de Moura, nº 18, ou através dos contactos ou email disponibilizados nos respectivos sites.
