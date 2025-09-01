Cultura | 01-09-2025 10:00
Cine Tejo 2025 vai ter lugar em Samora Correia e Benavente
O Cine Tejo – Festival Internacional de Curtas 2025 realiza-se de 5 a 7 de Setembro, em Samora Correia e Benavente, com exibições de animação, ficção, documentário e masterclasses com profissionais do sector.
O Centro Cultural de Samora Correia recebe, a 5 de Setembro, a sessão de abertura do Cine Tejo 2025, com curtas de animação e ficção.
Nos dias seguintes, o festival prossegue no Cine-Teatro de Benavente com masterclasses de Luís Santos, David Mourato, Miguel Cardoso e João Pupo, dedicadas à caracterização, efeitos especiais e processos de criação em cinema e animação.
A programação inclui ainda curtas de turismo, direitos humanos e documentários. O festival termina a 7 de Setembro, com a entrega de prémios e um momento musical pelo Quarteto dos 3 Irmãos Pedro e Paulo.
