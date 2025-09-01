uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 01-09-2025 10:00

Cine Tejo 2025 vai ter lugar em Samora Correia e Benavente

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Cine Tejo – Festival Internacional de Curtas 2025 realiza-se de 5 a 7 de Setembro, em Samora Correia e Benavente, com exibições de animação, ficção, documentário e masterclasses com profissionais do sector.

O Centro Cultural de Samora Correia recebe, a 5 de Setembro, a sessão de abertura do Cine Tejo 2025, com curtas de animação e ficção.
Nos dias seguintes, o festival prossegue no Cine-Teatro de Benavente com masterclasses de Luís Santos, David Mourato, Miguel Cardoso e João Pupo, dedicadas à caracterização, efeitos especiais e processos de criação em cinema e animação.
A programação inclui ainda curtas de turismo, direitos humanos e documentários. O festival termina a 7 de Setembro, com a entrega de prémios e um momento musical pelo Quarteto dos 3 Irmãos Pedro e Paulo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino