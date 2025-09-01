Diana Martinho representa Alenquer como Embaixadora dos Territórios Vinhateiros

Diana Martinho, 21 anos, estudante de Gestão, é a representante do concelho de Alenquer no concurso nacional que vai eleger a nova Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. A jovem disputa o título com mais treze candidatas, em representação dos municípios de Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Borba, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Tábua, Torres Vedras e Vila Viçosa.

O concurso, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), tem como finalidade preservar as tradições e a cultura rural mais genuínas do povo português, promovendo-as e divulgando-as junto das gerações mais novas. Realizado anualmente desde 2009, o evento decorrerá a 6 de Setembro, em Vila Viçosa, e inclui várias provas avaliadas por um júri: apresentação de produtos alimentares regionais, entrevista, convite enoturístico ao território representado, desfile em traje regional e desfile em vestido de gala. Paralelamente, até 5 de Setembro, decorre a votação online para a eleição da candidata mais popular. Quem quiser apoiar Diana Martinho pode fazê-lo através do site embaixadoras.ampv.pt.