uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 01-09-2025 07:00

Diana Martinho representa Alenquer como Embaixadora dos Territórios Vinhateiros

Diana Martinho representa Alenquer como Embaixadora dos Territórios Vinhateiros
Diana Martinho - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Jovem de 21 anos representa o concelho de Alenquer no concurso nacional de Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. O evento reúne candidatas de todo o país.

Diana Martinho, 21 anos, estudante de Gestão, é a representante do concelho de Alenquer no concurso nacional que vai eleger a nova Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. A jovem disputa o título com mais treze candidatas, em representação dos municípios de Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Borba, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Tábua, Torres Vedras e Vila Viçosa.
O concurso, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), tem como finalidade preservar as tradições e a cultura rural mais genuínas do povo português, promovendo-as e divulgando-as junto das gerações mais novas. Realizado anualmente desde 2009, o evento decorrerá a 6 de Setembro, em Vila Viçosa, e inclui várias provas avaliadas por um júri: apresentação de produtos alimentares regionais, entrevista, convite enoturístico ao território representado, desfile em traje regional e desfile em vestido de gala. Paralelamente, até 5 de Setembro, decorre a votação online para a eleição da candidata mais popular. Quem quiser apoiar Diana Martinho pode fazê-lo através do site embaixadoras.ampv.pt.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino