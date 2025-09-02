uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 02-09-2025 12:00

À Descoberta da Biblioteca promove visita orientada em Abrantes

Foto: Facebook Município de Abrantes
A Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, promove no dia 9 de Setembro uma visita orientada, “À Descoberta da Biblioteca”, destinada a dar a conhecer os serviços, actividades e recursos disponíveis ao público.

A Biblioteca Municipal António Botto recebe no dia 9 de Setembro de 2025, às 10h30, a iniciativa “À Descoberta da Biblioteca”, uma visita orientada dirigida ao público em geral. A actividade pretende dar a conhecer os diferentes serviços e recursos da biblioteca, esclarecendo questões como o que é um acervo, que tipos de actividades se realizam no espaço e qual o papel das novas tecnologias no contexto da leitura pública. Com esta acção, destinada ao publico geral, a Biblioteca Municipal procura aproximar a comunidade e promover a literacia.
