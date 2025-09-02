Alenquer celebra tradição vitivinícola com um mês de actividades culturais e enoturísticas

O programa “Alenquer, Terra da Vinha e do Vinho” volta a proporcionar experiências únicas a todos os que queiram descobrir e desfrutar da identidade vitivinícola do concelho. Durante o mês de Setembro, a iniciativa convida a viver a cultura, a gastronomia e o vinho de uma terra com séculos de tradição e produção reconhecida.

No Museu do Vinho, de 1 a 30 de Setembro, é possível visitar a exposição de pintura de Diogo Amaro, uma mostra que vai além da temática vitivinícola e valoriza a criação artística contemporânea, enriquecendo a programação cultural do ciclo.

O Jantar na Vinha, marcado para 6 de Setembro, promete um cenário idílico na Vinha com Colecção Ampelográfica, no Areal, junto ao museu. Mediante inscrição, os participantes serão recebidos ao pôr-do-sol com um welcome drink, seguido de visita à vinha, explicação sobre as castas autóctones e jantar vínico ao ar livre, harmonizado com vinhos locais. A música ficará a cargo de Pedro Espada.

Entre 11 e 14 de Setembro realiza-se a Alma do Vinho, considerada a homenagem maior aos produtores e entusiastas. Durante quatro dias será possível provar cerca de 300 referências vínicas e participar em múltiplas experiências associadas ao universo do vinho.

A 13 de Setembro, a Casa Santos Lima será o ponto de encontro para um passeio pedestre pelas vinhas até ao topo do moinho, terminando com a prova do vinho Azulejo. Já no dia 19, o Museu do Vinho acolhe a Noite de Fados “Entre Taças e Guitarras”, que alia música e vinho, com fadistas convidados e prova vínica acompanhada de produtos locais.

O programa continua a 21 de Setembro com a Quinta de Portas Abertas, na Quinta de Valle Mourisco, onde os visitantes poderão explorar a história vitivinícola local num roteiro de duas horas, com prova de vinhos e explicação técnica do processo de produção.

As tradicionais Cestas com Alma regressam a 26 de Setembro, com inscrição gratuita. No Museu do Vinho, os participantes terão uma prova da Quinta de São Bartolomeu e degustação de produtos endógenos, num momento de convívio e partilha.

Por fim, a 27 de Setembro, o Parque de Estacionamento do Areal recebe uma sessão de cinema ao ar livre com a exibição do filme Bottle Shock (Duelo de Castas), numa iniciativa em parceria com a Associação Lavarinta que reforça a ligação entre cultura e identidade vitivinícola.

