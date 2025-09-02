uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 02-09-2025 21:00

Festas da Freguesia da Ereira prometem muita música e animação

As Festas da Freguesia da Ereira regressam de 12 a 14 de Setembro e prometem três dias de música, nostalgia e convívio.

A Casa do Povo da Ereira prepara-se para receber, de 12 a 14 de Setembro, as tradicionais Festas da Freguesia, que prometem três dias de animação, música e reencontros. A abertura das festas acontece na sexta-feira, dia 12, com animação por parte da banda Fun2Rock e os Van Gohen.
O sábado, dia 13, será marcado pelo “Remember Bar Pielas”, um momento especial dedicado a todos os que viveram os "bons velhos tempos" do icónico bar. A partir das 19h00, o DJ Mike Masca assume o palco com um Sunset e, às 22h00, a Banda Olivia Palito promete fazer recordar músicas que marcaram uma geração. O DJ Mike Masca regressa para encerrar a noite com animação até altas horas.
No domingo, dia 14, decorre o habitual Almoço Convívio dos Ereirenses, inserido nas celebrações do Dia da Freguesia. O almoço realiza-se às 12h30 na Casa do Povo da Ereira e, como é tradição, reúne moradores e amigos da freguesia para um momento de convívio, devendo as inscrições ser feitas até dia 10 de Setembro.

