uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 02-09-2025 18:00

Karetus e Bispo são destaques da edição deste ano do Azambuja Cultfest

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival Cultural do Ribatejo promete conquistar milhares de fãs no final deste mês em Azambuja.

O Azambuja CULTFEST – Festival Cultural do Ribatejo, regressa de 19 a 21 de Setembro para a sua quarta edição. Promovido pela Junta de Freguesia de Azambuja, o festival assume-se como um espaço de encontro entre tradição e contemporaneidade, reunindo concertos, performances, exposições, artesanato, gastronomia e actividades para todas as idades. O palco principal do CULTFEST vai receber este ano vários nomes conhecidos da música nacional. Os Karetus, dupla de DJs e produtores, actuam a 19 de Setembro. No dia seguinte, 20 de Setembro, sobe ao palco Bispo, um dos artistas mais influentes do hip-hop português, que conquistou milhares de fãs com a sua autenticidade, mensagens fortes e concertos carregados de emoção.
Em comunicado a organização explica que este ano o festival apresenta uma inovação pensada especialmente para as famílias: o CULTFEST KIDS, que ocupará todo o domingo, 21 de Setembro. Este novo espaço será inteiramente dedicado aos mais novos, com espectáculos, concertos, animação e uma programação desenhada para ir de encontro aos gostos das crianças e famílias.
Durante três dias, o Azambuja CULTFEST promete oferecer uma experiência completa, com uma funzone cheia de actividades para os mais pequenos, uma streetfood zone variada para petiscar e conviver e uma área de artesanato que reunirá expositores de todo o país, promovendo a criatividade e o talento nacional.
Parte da receita obtida com a venda das pulseiras para o festival reverterá a favor da CERCI Flor da Vida, instituição sediada em Azambuja que apoia pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, promovendo a sua inclusão, autonomia e qualidade de vida.
O festival, recorde-se, foi nomeado em cinco categorias nos Iberian Festival Awards, ao lado de outros festivais ibéricos. As pulseiras diárias ou o passe geral de 3 dias podem ser adquiridos em cultfest.pt.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino