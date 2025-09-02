Karetus e Bispo são destaques da edição deste ano do Azambuja Cultfest

O Azambuja CULTFEST – Festival Cultural do Ribatejo, regressa de 19 a 21 de Setembro para a sua quarta edição. Promovido pela Junta de Freguesia de Azambuja, o festival assume-se como um espaço de encontro entre tradição e contemporaneidade, reunindo concertos, performances, exposições, artesanato, gastronomia e actividades para todas as idades. O palco principal do CULTFEST vai receber este ano vários nomes conhecidos da música nacional. Os Karetus, dupla de DJs e produtores, actuam a 19 de Setembro. No dia seguinte, 20 de Setembro, sobe ao palco Bispo, um dos artistas mais influentes do hip-hop português, que conquistou milhares de fãs com a sua autenticidade, mensagens fortes e concertos carregados de emoção.

Em comunicado a organização explica que este ano o festival apresenta uma inovação pensada especialmente para as famílias: o CULTFEST KIDS, que ocupará todo o domingo, 21 de Setembro. Este novo espaço será inteiramente dedicado aos mais novos, com espectáculos, concertos, animação e uma programação desenhada para ir de encontro aos gostos das crianças e famílias.

Durante três dias, o Azambuja CULTFEST promete oferecer uma experiência completa, com uma funzone cheia de actividades para os mais pequenos, uma streetfood zone variada para petiscar e conviver e uma área de artesanato que reunirá expositores de todo o país, promovendo a criatividade e o talento nacional.

Parte da receita obtida com a venda das pulseiras para o festival reverterá a favor da CERCI Flor da Vida, instituição sediada em Azambuja que apoia pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, promovendo a sua inclusão, autonomia e qualidade de vida.

O festival, recorde-se, foi nomeado em cinco categorias nos Iberian Festival Awards, ao lado de outros festivais ibéricos. As pulseiras diárias ou o passe geral de 3 dias podem ser adquiridos em cultfest.pt.