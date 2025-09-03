Associação ThomarSellium é um projecto de sucesso com mais de uma centena de colaboradores

Quatro departamentos e mais de 100 colaboradores, assim é a ThomarSellium – Associação de Desporto e Dança de Tomar. Constituída a 22 de Março de 2022, a associação é um projecto de sucesso originado pela junção de dois grupos que já existiam: a Thomarkopus – Grupo Desportivo e as Sellium – Grupo de Danças de Tomar. Actualmente, a ThomarSellium conta com mais dois departamentos, o departamento Sacarrabos – Banda de Música Medieval e o departamento de Recriação Histórica, criado mais recentemente. A participar na associação estão cerca de 120 pessoas, divididas entre os vários grupos. O MIRANTE esteve na sede da ThomarSellium, no antigo Jardim Escola e Escola de 1º ciclo de São Miguel, freguesia de Madalena e Beselga, e conversou com o presidente, Francisco Simões, sobre os projectos da associação e as ideias para o futuro.

Francisco Simões, 56 anos, é um dos três amigos que decidiram fundar a associação há três anos. Iniciou recentemente o segundo mandato como presidente, assumindo que já não imagina a sua vida sem a ThomarSellium. É natural de Alvaiázere, mas está a morar em Tomar desde os nove anos de idade. Trabalha como técnico de equipamentos electrónicos, mas cresceu no mercado: “a minha mãe com 93 anos ainda vende no Mercado Municipal de Tomar, eu também ainda continuo a ir todos os dias ao mercado para ajudar a minha mãe na venda”, conta, com orgulho. Para além de todas estas ocupações, ainda é bombeiro em Tomar há 31 anos. Sobre a ThomarSellium, afirma que a evolução da associação tem sido positiva: “demos continuidade aquilo que já existia e temos tido muitos eventos”, refere.

Francisco Simões explica que a associação funciona com base nos quatro departamentos. A Thomarkopus é um grupo de futebol veteranos que conta com mais de 20 participantes. As Sellium é um grupo de danças medievais, também com mais de 20 elementos, que recentemente criaram um grupo infantil onde participam mais de 50 crianças. Os Sacarrabos tocam música de cariz medieval, procurando também adaptar músicas para os tempos actuais, têm gaita-de-foles, que é o instrumento mais antigo, percussão e cordas. Finalmente, o grupo de Recriação Histórica faz treinos de espada e estão a começar a fazer também algum teatro, tudo no âmbito medieval.

Dia ThomarSellium é ideia para o futuro

A ThomarSellium organiza e participa em diversos eventos a nível regional e nacional. Organiza a Descida de Jangadas Improvisadas no rio Nabão, que acontece no Verão, e o Torneio de Chinquilho, onde participam várias associações. Também organiza dois torneios de futebol por ano, sendo que o próximo vai ser no dia 28 de Setembro, onde vão ser comemorados os 15 anos do grupo Thomarkopus. O outro torneio de futebol, que foi pioneiro no ano passado, é um torneio para maiores de 50 anos de idade. Participa também em eventos no concelho de Tomar, como a Festa Templária, a Ceyceyra Medieval e o Carnaval de Tomar e Linhaceira. Francisco Simões acrescenta que a associação realiza ainda workshops em escolas. Para o futuro, a associação está a trabalhar no Dia ThomarSellium, um evento inédito que vai ser realizado na cidade de Tomar, sendo que o objectivo é dar a conhecer a associação e os vários departamentos. O Dia ThomarSellium deverá acontecer ainda este ano, garante Francisco Simões.