Joaquim Correia: o fotógrafo de Samora Correia que fintou a morte e conquistou a admiração e o carinho das suas gentes

Joaquim Correia dedica a vida a registar em imagem as tradições e festas do Ribatejo, com especial atenção à sua terra, Samora Correia. Começou nos anos 80 no cinema de animação e acompanhou a evolução tecnológica, passando por VHS, DVD e formatos digitais. Em 2018 enfrentou um tumor no pâncreas, recuperou e intensificou o registo de largadas de toiros e outros eventos culturais. O reconhecimento da população é tanto que, quando a sua máquina fotográfica avariou, foram rapidamente angariados fundos para a aquisição de novo equipamento, que utiliza actualmente.

Joaquim Júlio Abreu Correia, mais conhecido como “cameraman”, é uma figura incontornável na vida cultural e festiva do Ribatejo. Natural de Samora Correia, nasceu mesmo no centro da vila e, apesar de Samora já ser cidade, ainda a trata carinhosamente de vila. Aos 56 anos, continua a documentar cada detalhe das festas, largadas de toiros e eventos culturais como teatro e espectáculos musicais (sobretudo no Centro Cultural de Samora Correia), com um olhar que alia técnica, sensibilidade e uma paixão antiga pelas imagens em movimento.

Joaquim Correia começou nos anos 80, com o cinema de animação, através de um grupo de jovens de Samora, liderado por Fernando Galrito, onde filmava em Super 8 e 16 mm. O som para os filmes era muitas vezes colocado à parte. A evolução tecnológica obrigou-o a adaptar-se: VHS, DVD e, mais tarde, o digital mudaram completamente a forma de trabalhar, mas nunca apagaram a sua paixão pela captura de momentos. Os rolos das máquinas fotográficas eram mandados para Lisboa, para revelar, e minimizava-se os erros na altura de carregar no botão. “Chegámos a representar Samora Correia no Porto, no Festival de Animação, em Espinho e também em França. Lembro-me de entrarmos numa sala em Annecy e toda a gente bater palmas porque éramos os representantes de Portugal”, recorda.

Passagem do tempo guardada nos arquivos

Na sua casa em Samora Correia, Joaquim Correia tem as ferramentas de trabalho: três ecrãs de computador, dezenas de imagens e vídeos guardados em discos, um leitor de VHS e DVD. Muito do material que tem está ligado à tauromaquia, com centenas de largadas de toiros e fotografias dos animais no campo. “Vivo mesmo o movimento dos toiros, conheço-os bem. Tenho muitas aventuras no campo como estar preso dentro da lama e os toiros olharem para nós. Algumas situações tínhamos de reagir e fugir”, relembra.

O fotógrafo colabora desde há vários anos com o encenador, actor e dinamizador cultural do município de Benavente, Joaquim Salvador. Já foi até aos Açores com o grupo de teatro e chegou a fazer projecção de vídeo numa das peças, além de colaborar nas rábulas. Desde há quatro anos que colabora também com a Junta de Freguesia de Samora Correia. Há 20 anos filmou o Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana e perguntaram-lhe que interesse tinha filmar pessoas a comer. Passadas duas décadas publicou o vídeo nas redes sociais e foi um sucesso. “As pessoas reconheciam-se, mas tudo tinha mudado: os penteados, a decoração das tasquinhas. É uma recordação daquele tempo. Tenho também muita coisa de festas, nomeadamente de Samora Correia e carnavais”, diz.

Fintou a morte e contina a fotografar

Trabalhou numa bomba de combustível, numa fábrica de tubos de rega e 17 anos na Opel de Azambuja, onde trabalhava com publicidade e marketing. Em paralelo dedicava-se à fotografia e vídeo. Em 2018 esteve à beira da morte devido a um tumor no pâncreas e passou por uma longa recuperação, incluindo cirurgia e quimioterapia. Ficou com mazelas para a vida, nomeadamente ao nível da mobilidade, e ficou reformado por invalidez com incapacidade de 65%. Mesmo assim, manteve o espírito positivo. “Quando acordei nunca mais me senti negativo. Porque a vida são dois dias. Apesar da situação senti-me tranquilo, até porque quando estava no hospital tive muitas visitas de pessoas da terra. Chegaram a proibir as visitas porque era muito movimento”, conta.

A solidariedade das pessoas e o carinho manifestaram-se quando a máquina fotográfica de Joaquim Correia avariou. Sem o seu conhecimento, o amigo Paulo Vale lançou uma campanha de solidariedade através das redes sociais para se angariarem verbas para a compra de novo equipamento. Em quatro dias a campanha teve de terminar porque a conta já ultrapassava os 4 mil euros, valor que foi gasto numa nova máquina fotográfica e numa nova lente. “Foi incrível, uma onda de solidariedade muito grande. Está no meu coração e significa que as pessoas reconhecem o meu trabalho”, sublinha.