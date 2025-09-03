Promoção turística de Rio Maior atraiu mais visitantes e aumentou dormidas

Durante a inauguração da FRIMOR, o presidente da Câmara de Rio Maior destacou a estratégia de promoção do concelho que levou ao aumento do investimento no sector do turismo e crescimento significativo de visitantes e estadias.

A 303 ª edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola está a decorrer até domingo, 7 de Setembro, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior e zona envolvente. Durante a inauguração do certame, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), o autarca sublinhou ainda o impacto económico da estratégia de promoção do concelho, com aumento significativo de estadias, turismo e investimento empresarial.

"A estratégia de promoção do nosso concelho tem dado frutos e provocou nos últimos anos um aumento do número de visitantes superior a 50% e o número de camas teve uma subida superior a 60%. Dados ilustrativos da nossa estratégia, alicerçada na pujança e empreendedorismo dos nossos agentes turísticos", salientou Filipe Santana Dias.

O autarca destacou ainda a evolução da FRIMOR desde a antiga Feira de Setembro, afirmando que a edição deste ano representa “um passo gigante no crescimento do mais antigo evento de Rio Maior”, com três séculos de história. Referiu que a cebola continua a ser “a rainha da festa”, mas acompanhada de uma oferta diversificada, da gastronomia à música e ao desporto.

Também presente na inauguração do certame, o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, elogiou a organização da feira e a identidade agrícola de Rio Maior, lembrando produtos de excelência como a cebola, o pão e o sal. Defendeu ainda a necessidade de valorizar a agricultura junto das novas gerações, sublinhando que se trata de uma actividade cada vez mais tecnológica, amiga do ambiente e essencial para a economia nacional.

A FRIMOR 2025 aposta numa nova imagem e em várias novidades, incluindo provas de vinhos, showcooking, a estreia da prova desportiva “Cebola Run” (dia 6) e o Espaço Frimor Fest, reforçando-se como certame agrícola, cultural e de convívio para toda a região. Os concertos musicais são outra das atracções.



