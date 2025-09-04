uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 04-09-2025 18:00

Festa das Vindimas na Serra de Tomar

Festa das Vindimas na Serra de Tomar
Foto Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento é organizado pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.

A Festa das Vindimas vai decorrer na Serra de Tomar entre os dias 5 e 7 de Setembro. O programa alia momentos religiosos, com música e serviço de restaurante, entre outras actividades. O evento é organizado pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.
Dia 5, há sunset ao final da tarde e actuações musicais à noite. Dia 6, decorre uma missa solene seguida de procissão à tarde e actuação de Saúl à noite, entre outros artistas. Finalmente, dia 7, há sardinhada, garraiada e aula de zumba.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino