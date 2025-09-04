Festa das Vindimas na Serra de Tomar

A Festa das Vindimas vai decorrer na Serra de Tomar entre os dias 5 e 7 de Setembro. O programa alia momentos religiosos, com música e serviço de restaurante, entre outras actividades. O evento é organizado pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.

Dia 5, há sunset ao final da tarde e actuações musicais à noite. Dia 6, decorre uma missa solene seguida de procissão à tarde e actuação de Saúl à noite, entre outros artistas. Finalmente, dia 7, há sardinhada, garraiada e aula de zumba.