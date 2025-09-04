Festas anuais da Póvoa mantêm recinto aberto mas cancelam abertura oficial

Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa alterou a programação das festas anuais desta quinta-feira em sinal de luto pelas vítimas do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa.

A Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa cancelou parte da programação de hoje das festas anuais e colocou a bandeira a meia-haste em solidariedade e pesar pelas vítimas do acidente com o Elevador da Glória. A abertura oficial das festas já não se realizará e a inauguração da exposição fotográfica na sede da ACPSI foi adiada para sexta-feira, 5 de Setembro, às 18h30.

O recinto das festas manter-se-á aberto, com os equipamentos e divertimentos a funcionar, estando o concerto da cantora Xana Carvalho confirmado para as 22h00.