uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 04-09-2025 13:56

Festas anuais da Póvoa mantêm recinto aberto mas cancelam abertura oficial

Festas anuais da Póvoa mantêm recinto aberto mas cancelam abertura oficial
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa alterou a programação das festas anuais desta quinta-feira em sinal de luto pelas vítimas do acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa.

A Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa cancelou parte da programação de hoje das festas anuais e colocou a bandeira a meia-haste em solidariedade e pesar pelas vítimas do acidente com o Elevador da Glória. A abertura oficial das festas já não se realizará e a inauguração da exposição fotográfica na sede da ACPSI foi adiada para sexta-feira, 5 de Setembro, às 18h30.
O recinto das festas manter-se-á aberto, com os equipamentos e divertimentos a funcionar, estando o concerto da cantora Xana Carvalho confirmado para as 22h00.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino