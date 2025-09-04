Raízes Vivas é a nova festa da aldeia das Caneiras

Chama-se Festival Raízes Vivas o novo evento que vai ter como palco a aldeia avieira das Caneiras, nos arredores de Santarém, e que se assume como uma festa da ruralidade, costumes e tradições. A ideia partiu do chef escalabitano Rodrigo Castelo e foi bem acolhida pela Associação Amigos das Caneiras e Associação Cultural Ruralidade, Costumes e Tradições, contando com o apoio de uma série de patrocinadores e de entidades oficiais, como a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) e a Câmara de Santarém.

Agendado para sábado, 27 de Setembro, o evento vai contar, ao longo do dia, com celebrações religiosas, animação musical, uma corrida de toiros em praça desmontável e um festival gastronómico com chefs renomados, divulgou Rodrigo Castelo na apresentação do cartaz, que decorreu na Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém. Os bilhetes vão estar à venda online na plataforma Ticketline.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, sublinhou, na apresentação do programa, que se tratou de “uma grande ideia de Rodrigo Castelo”, que designou como “um grande chef que é essencialmente um promotor e agregador de vontades, de pessoas e de entidades”. Classificando o conceito do Festival Raízes Vivas como “muito feliz”, o responsável defendeu que o território precisa de novos e diferenciados eventos, como é o caso em apreço, que exalta a cultura avieira e as tradições ribatejanas e ajuda a potenciar Santarém e o Ribatejo como destinos turísticos. Foi por isso que a ERTAR se posicionou como parceiro, facultando apoio financeiro e apoiando também a promoção e divulgação da iniciativa.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, também não poupou elogios ao projecto e disse mesmo que a edição de estreia será a única com apenas um dia de actividades, defendendo que, em 2026, o festival merece estender-se por sexta, sábado e domingo. “É bom estarmos a fazer história. Nasce mais um grande evento em Santarém”, reforçou. Agradecendo a todas as entidades envolvidas na organização, e também à ERTAR “pela forma como olha para o Ribatejo”, o autarca considerou que a cultura e as tradições locais são fundamentais no desenvolvimento do território, pelo que promovê-las e apoiá-las deve ser visto como um investimento e não como um custo, pela dinâmica e reflexos positivos que os eventos têm na economia local.