04/09/2025

Cultura | 04-09-2025

Rali A.C.T. Histórico de Tomar no fim-de-semana
Foto Facebook Automóvel Clube de Tomar
Iniciativa é organizada pelo Automóvel Clube de Tomar.

O 10.º Rali A.C.T. Histórico de Tomar vai decorrer nos próximos dias 6 e 7 de Setembro. A prova conta com partida e chegada na Alameda dos Templários, junto à Biblioteca Municipal de Tomar e à Escola Secundária Santa Maria do Olival. A iniciativa é organizada pelo Automóvel Clube de Tomar.
Sábado, dia 6, durante a tarde, o percurso vai ser feito entre Tomar, Avessadas, Valdonas, A13, Manobra e Alviobeira. De noite, Barragem do Castelo do Bode, Quinta do Falcão, Marianaia e Tomar são os locais por onde vão passar os carros históricos. Domingo, dia 7, durante a manhã, o percurso vai passar por Tomar, Marmelais de Baixo, Coito, Quinta do Falcão, São Pedro de Tomar, Cardelas, Covas de Valdonas, Valdonas, Santa Cruz, Vale Sastre, Fontainhas, Calçadas, Santa Catarina, Queimadas, Olas, Degusta, Poço Redondo, Cepos, Ventoso, Vale de Idenha, Casal Velho, Alviobeira, Pintado, Calvinos, Ceras, Chão das Eiras, Algueirão dos Troviscais, Casas Velhas, Vale do Porco, Sabrosa, Fetal de Baixo, Queimadas, Porto de Cavaleiros, São Simão, Casal da Estrada, Fonte de São Miguel, Vale da Carreira, Pegões, Algarvias e Tomar. A manhã termina com a Entrega de prémios.
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    03-09-2025
