Art’In Rua transforma Tomar num palco ao ar livre

Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar convida a viver a arte ao ar livre com dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais. Evento é organizado pelo Município de Tomar e Tenda Produções.

A 4ª edição do Art’In Rua – Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar vai decorrer nos dias 12, 13 e 14 de Setembro. As ruas da cidade de Tomar vão encher-se de magia e criatividade, num festival que convida a viver a arte ao ar livre com dança, teatro, música, circo contemporâneo, estátuas vivas, malabarismo e muito mais. Organizado pelo Município de Tomar e Tenda Produções, o Art'In Rua leva a Tomar companhias e artistas de várias partes do mundo, num ambiente de celebração colectiva e acesso universal à arte, valorizando também o talento artístico local.

Na sexta-feira, dia 12, ao final da tarde, o Convento de Cristo recebe um espectáculo de acrobacia aérea, pelo grupo La Trottola. Ao anoitecer, vai haver uma parada de abertura no Centro Histórico com a participação do Palhaço Manu, Banda às Riscas, Cria Events e 5ª Oficina. Durante a noite, a Praça da República vai ser palco para um concerto, pela Banda às Riscas, um espectáculo de malabarismo acrobático e uma demonstração de clown poético.

No sábado, dia 13, o Cine-Teatro Paraíso recebe um Atelier Clown para jovens e adultos e o Audiowalk “Percursos Imaginários”. No centro histórico, vai haver Histórias a Pedais, animação musical com os Drama e Beiço, Espectáculo Atelier Clown e Street Light. O Mouchão vai acolher a oficina e arte participativa Arca dos Contos em Movimento, os Jornais Vintage Instantâneos e ainda uma demonstração de circo contemporâneo. A Praça da República será palco para os espectáculos WoooooW! e Suzie & The Boys. O dia fica ainda marcado pela demonstração de estátuas vivas, no Mouchão, durante a tarde, com o projecto A Nova Geração, e no Centro Histórico, de tarde e à noite, com o tema Santos e Mártires - 270 Anos do Terramoto de Lisboa.

Finalmente, domingo, dia 14, o Mouchão acolhe a Oficina de Chapéus de Espuma, Os Piores Contos do Mundo, Atelier Clown para crianças, O Explorador Florentino e mais uma sessão das Estátuas Vivas – A Nova Geração. A Rua Serpa Pinto vai contar com animação de rua itinerante pela Banda sem Cabeça e o Coreto do Jardim da Várzea Pequena vai ser palco para um Encontro de Bandas Filarmónicas. A fechar o festival, a Praça da República recebe os espéctaculos finais de acrobacia aérea e circo contemporâneo.