Casa-Museu Braamcamp Freire reabre ao público em Santarém

A Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, no centro histórico de Santarém, reabriu ao público após a conclusão das obras para substituição de caixilharias no edifício apalaçado onde funciona também a Biblioteca Municipal. Com o fim as obras foi reposto o acervo patrimonial habitualmente em exposição no espaço.

O portal online da Câmara de Santarém, na secção Lugares a Visitar, já foi actualizado, disponibilizando ao público informações sobre horários, acessos e condições de visita. A Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, importante referência cultural e patrimonial do concelho, volta a disponibilizar ao público o seu vasto espólio e a contribuir para a valorização da memória e identidade local, informa o município.