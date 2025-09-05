uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

Cultura | 05-09-2025

Clotilde Sentieiro lança livro sobre memórias da aldeia de Vila do Paço

Clotilde Sentieiro lança livro sobre memórias da aldeia de Vila do Paço
Foto Facebook Clotilde Sentieiro
Livro “As minhas gratas memórias – Entre lembranças e silêncios” vai ser lançado no domingo, 7 de Setembro, na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço.

Clotilde Sentieiro, 75 anos, vai lançar um livro de memórias e histórias de outros tempos. A obra, com 360 páginas, vai ser apresentada no dia 7 de Setembro em Vila do Paço, freguesia de Olaia e Paço, concelho de Torres Novas. Mais do que uma biografia, a obra constitui um legado repleto de história e cultura dos tempos ancestrais da aldeia natal da autora.
O lançamento do livro vai decorrer pelas 16h00 na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço. A cerimónia vai ser antecedida de uma eucaristia que terá lugar na Capela de São Brás.
