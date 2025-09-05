Cultura | 05-09-2025 12:00
Clotilde Sentieiro lança livro sobre memórias da aldeia de Vila do Paço
Foto Facebook Clotilde Sentieiro
Livro “As minhas gratas memórias – Entre lembranças e silêncios” vai ser lançado no domingo, 7 de Setembro, na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço.
Clotilde Sentieiro, 75 anos, vai lançar um livro de memórias e histórias de outros tempos. A obra, com 360 páginas, vai ser apresentada no dia 7 de Setembro em Vila do Paço, freguesia de Olaia e Paço, concelho de Torres Novas. Mais do que uma biografia, a obra constitui um legado repleto de história e cultura dos tempos ancestrais da aldeia natal da autora.
O lançamento do livro vai decorrer pelas 16h00 na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Vila do Paço. A cerimónia vai ser antecedida de uma eucaristia que terá lugar na Capela de São Brás.
