Cultura | 05-09-2025 15:00
Grupo Motard Família d’Estrada celebra quatro anos com festa no Porto Alto
Associação celebra quarto aniversário com passeio de motos seguido de porco no espeto. O evento conta ainda com animação musical, tatuagens, barbeiro e uma exposição de motos Harley Davidson.
O Grupo Motard Família d’Estrada comemora este sábado, 6 de Setembro, quatro anos de fundação, no Centro Social do Porto Alto. As celebrações têm início às 10h00, com concentração no Centro Social do Porto Alto, seguindo-se às 10h30 um passeio de motos pelo concelho de Benavente.
Pelas 13h00 será servido o almoço, que terá como prato principal o porco no espeto à moda de Júlio Romão. O programa inclui ainda actividades para os mais pequenos, bolo de aniversário, tatuagens e barbeiro, oferta de lembranças e uma exposição de motos Harley Davidson. A animação musical estará a cargo de Edy Paiva, com um tributo ao rock internacional, de um tributo aos Xutos & Pontapés e de DJ Simão, que apresenta o seu espectáculo “Túnel do Tempo”.
