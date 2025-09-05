uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 05-09-2025 12:00

Noite solidária na discoteca Lipp’s a favor do Ateneu Artístico Cartaxense

foto dr
No dia 27 de Setembro a discoteca Lipp's abre as portas para uma noite que junta música, diversão e angariação de fundos para o Ateneu Artístico Cartaxense.

A discoteca Lipp’s, no Cartaxo, volta a abrir portas para mais uma noite solidária no dia 27 de Setembro (sábado), dedicada aos maiores êxitos das décadas de 80 e 90. As receitas revertem a favor do Ateneu Artístico Cartaxense, que tem aproveitado estas noites de festa para realizar melhorias na sua sede e adquirir material desportivo para as suas actividades.
A festa contará com o DJ Ismael C. na cabine e as pulseiras já estão à venda por 10 euros, com direito a uma bebida à escolha, em vários pontos de venda no Cartaxo (Mygift, Caverna da Marta, O Pão do Cocharradas, Churrasco D`David, Café Tás), Santarém (Loja Das Tradições), Aveiras de Cima (Dora Sousa – Pronto a Vestir), e Azambuja (Mercearia Frescura na Mesa).


