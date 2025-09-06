uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 06-09-2025 15:00

Ricardo Botas apresenta novo livro no Couço

O ex-jornalista e escritor Ricardo Botas lança no próximo dia 13 de Setembro, no Couço, a obra Português de Exportação.

A apresentação decorre às 16h30, no salão da Casa do Povo do Couço, com prefácio a cargo do jornalista Ricardo Santos. O evento conta ainda com a actuação do grupo musical “Nós 3” e termina com um Couço de honra.
Natural de Setúbal, Ricardo Botas vive desde 2019 no Couço, após uma vida profissional ligada à comunicação social em países como França, Luxemburgo, Canadá, São Tomé e Príncipe, Senegal e Moçambique. Português de Exportação reúne cerca de 40 crónicas e contos baseados na observação do autor ao longo de mais de sete décadas.
Esta é a segunda aventura literária do autor, que já tinha integrado a antologia dos poetas portugueses de Paris.
