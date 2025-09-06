Cultura | 06-09-2025 15:00
Ricardo Botas apresenta novo livro no Couço
O ex-jornalista e escritor Ricardo Botas lança no próximo dia 13 de Setembro, no Couço, a obra Português de Exportação.
A apresentação decorre às 16h30, no salão da Casa do Povo do Couço, com prefácio a cargo do jornalista Ricardo Santos. O evento conta ainda com a actuação do grupo musical “Nós 3” e termina com um Couço de honra.
Natural de Setúbal, Ricardo Botas vive desde 2019 no Couço, após uma vida profissional ligada à comunicação social em países como França, Luxemburgo, Canadá, São Tomé e Príncipe, Senegal e Moçambique. Português de Exportação reúne cerca de 40 crónicas e contos baseados na observação do autor ao longo de mais de sete décadas.
Esta é a segunda aventura literária do autor, que já tinha integrado a antologia dos poetas portugueses de Paris.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino