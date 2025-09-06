X Market regressa este mês a Vila Franca de Xira com comércio, animação e cultura

O Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, vai voltar a transformar-se numa montra ao ar livre com a segunda edição do X Market, que está agendado para os dias 20 e 21 de Setembro.

As inscrições para comerciantes locais já se encontram abertas, estando sujeitas à lotação disponível. A iniciativa destina-se a empreendedores e comerciantes do concelho que pretendam dar visibilidade aos seus negócios, integrando um mercado de rua multimarcas que alia comércio, gastronomia e animação cultural.

O X Market, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, é co-financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do projecto “Bairro Comercial Digital de VFX”.

O evento tem como objectivos modernizar o comércio tradicional, capacitar os comerciantes para a integração das novas tecnologias e reforçar a ligação entre a comunidade local, visitantes e empreendedores. Tal como no ano passado, além de áreas de street food e bancas de vestuário, calçado, bijuteria, plantas, artesanato e decoração, o programa do X Market inclui actividades para toda a família. As manhãs terão espaço para aulas abertas de modalidades como Kenpo, Zumba, Krav Maga e Yoga, bem como sessões de cinema para crianças. À tarde e noite, o palco do Jardim Constantino Palha recebe actuações musicais e de dança, com destaque para a Orquestra de Cordas de Vialonga, o Clube de Fado de Vila Franca de Xira, a banda Pânico, espectáculos de sevilhanas e hip hop, além de concertos de jazz, blues e momentos com DJs convidados.

O evento conta com a parceria do Hype Market, garantindo a presença de marcas nacionais e locais, bem como de serviços oriundos do concelho. O evento tem entrada livre.

