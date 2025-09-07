Exposição de aves de capoeira e animais de companhia no Cartaxo

A segunda edição da Avicartaxo - exposição de aves de capoeira e animais de companhia vai decorrer no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, entre as 10h00 e as 20h00, com entradas gratuitas. O certame é promovido pela Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira, com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, e promete atrair visitantes com a diversidade de animais em exposição, desde coelhos e galinhas até porquinhos-da-índia e faisões. Durante o evento, os visitantes terão também à disposição um serviço de bar e pequenas refeições.