Cultura | 07-09-2025 10:00
Exposição de aves de capoeira e animais de companhia no Cartaxo
FOTO DR
Avicartaxo decorre de 26 a 28 de Setembro no Pavilhão Municipal do Cartaxo, com entrada gratuita
A segunda edição da Avicartaxo - exposição de aves de capoeira e animais de companhia vai decorrer no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, entre as 10h00 e as 20h00, com entradas gratuitas. O certame é promovido pela Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira, com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, e promete atrair visitantes com a diversidade de animais em exposição, desde coelhos e galinhas até porquinhos-da-índia e faisões. Durante o evento, os visitantes terão também à disposição um serviço de bar e pequenas refeições.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino