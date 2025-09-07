uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 07-09-2025 07:00

Festival Vapor com programa diversificado no Museu Nacional Ferroviário

A música e o património ferroviário convivem lado a lado em festival - Foto Festival Vapor
O Festival Vapor, organizado pela Câmara do Entroncamento e pelo Museu Nacional Ferroviário, regressa entre 12 a 14 de Setembro com um programa de música, cinema e literatura, sob o tema genérico “Fantasiar o Futuro”.

O Festival Vapor, organizado pela Câmara do Entroncamento e pelo Museu Nacional Ferroviário, regressa entre 12 a 14 de Setembro com um programa de música, cinema e literatura, sob o tema genérico “Fantasiar o Futuro”. O festival, que assinala este ano a quinta edição no Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento, apresenta uma programação contemporânea e multidisciplinar, com concertos, filmes, exposições, literatura, feira do livro, oficinas e muitas actividades ‘steampunk’ para todas as idades. O Festival Vapor mantém uma linha ‘punk’ em várias actividades e em fusão com uma programação musical que vai do ‘rock’ ao ‘folk’, às sonoridades da tradição portuguesa e à música electrónica.
“Artes, tecnologia e ciência como bases de um futuro melhor, mais diverso, inclusivo e sustentável. No Vapor, resgatamos a história e celebramos a fantasia como motor da criatividade, essencial para imaginar novos futuros”, refere a organização. O ‘steampunk’ é um subgénero da ficção científica, uma “corrente estética que assenta num passado em que paradigmas tecnológicos modernos ocorrem mais cedo do que na história real” e que “associa características do movimento punk ao desenvolvimento proporcionado pela tecnologia do vapor”, aplicada às locomotivas e outras máquinas, num ambiente do século XIX. Actualmente, a estética ‘steampunk’ inclui diversas expressões artísticas cruzando estilos do século XIX com a actualidade e elementos do universo do fantástico, sendo que, no Festival Vapor, “a música convive lado a lado com uma das mais importantes colecções europeias de património ferroviário”.
“Um dos maiores museus ferroviários europeus, com uma exposição permanente de património ferroviário, também ela considerada uma das melhores da Europa, que habita edifícios industriais extraordinários da época do início da tecnologia do vapor, é o cenário certo para este festival, que através de diversas actividades para toda a família explora a estética ‘steampunk’ e a sua aplicação à música, à literatura, à moda e às artes”, lê-se em nota informativa do MNF.

