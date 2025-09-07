uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-09-2025 18:00

Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande leva ao palco “O Mundo em Sintonia”

Espectáculo de teatro vai ser apresentado no dia 20 de Setembro, pelas 21h30, no Cineteatro da Chamusca.

A Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande vai apresentar o espectáculo “O Mundo em Sintonia” no dia 20 de Setembro, pelas 21h30, no Cineteatro da Chamusca. Segundo informa a encenadora, Custódia Laranjinha Solcà, o espectáculo é um projecto da Junta de Freguesia da Chamusca e Pinheiro Grande e tem como tema a celebração das culturas e tradições dos cinco continentes. Através de várias performances, representarão o Brasil, a Argentina, a Oceânia e a Grécia, entre outros ponto do globo. Em palco vai estar um grupo de pessoas com idades entre os 61 e os 78 anos, com uma enorme energia e paixão pelo teatro.

