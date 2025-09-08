Concerto de metal em Santarém com cariz solidário

As instalações da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, na Rua Serpa Pinto, vão ser palco no sábado, 13 de Setembro, do Priarfest25, uma tarde de música com a actuação de quatro bandas de metal.

As instalações da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, na Rua Serpa Pinto, vão ser palco no sábado, 13 de Setembro, do Priarfest25, uma tarde de música com a actuação de quatro bandas de metal. A partir das 16h00, vão tocar no Palácio Landal os Clericbeast, Klatter, BuscaPolos e Thrownness. A Sociedade Recreativa Operária refere que da receita das entradas resultará um donativo destinado à APPACDM de Santarém.