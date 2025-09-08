Cultura | 08-09-2025 18:00
Concerto de metal em Santarém com cariz solidário
As instalações da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, na Rua Serpa Pinto, vão ser palco no sábado, 13 de Setembro, do Priarfest25, uma tarde de música com a actuação de quatro bandas de metal.
As instalações da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, na Rua Serpa Pinto, vão ser palco no sábado, 13 de Setembro, do Priarfest25, uma tarde de música com a actuação de quatro bandas de metal. A partir das 16h00, vão tocar no Palácio Landal os Clericbeast, Klatter, BuscaPolos e Thrownness. A Sociedade Recreativa Operária refere que da receita das entradas resultará um donativo destinado à APPACDM de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino