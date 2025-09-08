uma parceria com o Jornal Expresso
08/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-09-2025 15:00

Inscrições prolongadas para Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria (ULS Lezíria) informou em comunicado que o prazo para inscrições a preço reduzido no II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica foi prolongado até ao dia 25 de Setembro

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria (ULS Lezíria) informou em comunicado que o prazo para inscrições a preço reduzido no II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica foi prolongado até ao dia 25 de Setembro. O evento, dirigido a profissionais da área da enfermagem especializada, vai decorrer no dia 16 de Outubro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O objectivo é promover a actualização científica, a partilha de experiências e o reforço de uma prática clínica fundamentada na evidência. Contará com a participação e intervenções de especialistas, investigadores e profissionais de saúde de várias regiões do país, num espaço de reflexão sobre temas emergentes e inovações relevantes para o cuidado em contextos assistenciais diversos.

A ULS divulga ainda que, além das sessões temáticas, o programa vai incluir também concurso de posteres científicos, aberto à participação de todos os profissionais interessados. Os participantes poderão partilhar projectos, investigações ou boas práticas desenvolvidas nas suas instituições. O regulamento pode ser consultado em https://shre.ink/regulamentoposteres. As inscrições podem ser realizadas através do seguinte link: http://shre.ink/InscricoesIIEncontroEMC.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino