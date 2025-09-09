uma parceria com o Jornal Expresso
09/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-09-2025 15:00

Benavente acolhe Expo-Feira Nacional de Coleccionismo a 27 de Setembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro Cultural de Benavente recebe, no próximo dia 27 de Setembro, a XXII Expo-Feira Nacional de Coleccionismo, organizada pelo Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente.

O encontro arranca às 9h00 com a chegada dos coleccionadores e distribuição de mesas. A sessão oficial está marcada para as 10h00, seguindo-se a entrega de lembranças às 12h45.
Após a pausa para almoço, a feira reabre às 14h30 e encerra pelas 15h30.
A participação é gratuita, mediante inscrição online, e a entrada é livre para visitantes, permitindo o contacto do público com peças de filatelia, numismática e outros objectos de colecção.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar