Cultura | 09-09-2025 15:00
Benavente acolhe Expo-Feira Nacional de Coleccionismo a 27 de Setembro
O Centro Cultural de Benavente recebe, no próximo dia 27 de Setembro, a XXII Expo-Feira Nacional de Coleccionismo, organizada pelo Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente.
O encontro arranca às 9h00 com a chegada dos coleccionadores e distribuição de mesas. A sessão oficial está marcada para as 10h00, seguindo-se a entrega de lembranças às 12h45.
Após a pausa para almoço, a feira reabre às 14h30 e encerra pelas 15h30.
A participação é gratuita, mediante inscrição online, e a entrada é livre para visitantes, permitindo o contacto do público com peças de filatelia, numismática e outros objectos de colecção.
