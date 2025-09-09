uma parceria com o Jornal Expresso
09/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 09-09-2025 10:00

Caminhar, ouvir e fotografar pelas ruas do Sardoal

O Sardoal recebe no dia 14 de Setembro a Audio Walk “Percursos Imaginários”, uma experiência gratuita que convida os participantes a percorrer a vila com guião áudio e registo fotográfico, integrando o projecto cultural “A Meio do Tejo”.

A vila de Sardoal acolhe no dia 14 de Setembro, às 15h00, a Audio Walk “Percursos Imaginários”, com ponto de encontro no Centro Cultural Gil Vicente. A iniciativa propõe um percurso pela vila com um guião em formato áudio e registo fotográfico dos locais visitados, lançando o desafio “será que depois desta experiência verás a vila de outra maneira?”.
Durante cerca de uma hora, os participantes são convidados a fotografar, escutar e imaginar a paisagem, podendo usar os equipamentos disponibilizados pela organização (10 máquinas fotográficas e 10 leitores mp3) ou recorrer ao seu próprio telemóvel, desde que tenham auriculares. No final, as imagens recolhidas são entregues à organização e, em troca, os participantes recebem um “segredo”. A participação é gratuita e inclusiva, mas sujeita a inscrição prévia através do email cultura@cm-sardoal.pt.
Este audio walk integra o projecto “A Meio do Tejo”, dinamizado pela companhia Terra Amarela, que já trouxe ao concelho uma Oficina de Criação Teatral em Junho e um Atelier de Escrita Criativa em Julho, culminando em Outubro com a apresentação de uma peça de teatro. O projecto é uma co-produção entre a Terra Amarela, o Município de Sardoal/Centro Cultural Gil Vicente e várias estruturas culturais da região, contando com financiamento da Direção-Geral das Artes ao abrigo do apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).

