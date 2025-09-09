Livro sobre monsenhor Galamba de Oliveira apresentado em Ourém

O livro “Monsenhor José Galamba de Oliveira – Um Homem à frente do seu tempo”, de Pedro Moniz, é apresentado no dia 14 de Setembro, no auditório cultural dos Paços do Concelho de Ourém. José Galamba de Oliveira (1903-1984), natural do concelho de Ourém, foi ordenado padre em 1926, fundou a Escola de Formação Social Rural de Leiria e tornou-se num “dos maiores historiadores do fenómeno de Fátima, privando com a vidente Lúcia”. Foi ainda autor de diversos trabalhos literários, fundador do jornal A Voz do Domingo e da Gráfica de Leiria. A apresentação do livro, no qual Pedro Moniz “adiciona diversas fontes sobre a vida, a obra e o pensamento” de José Galamba de Oliveira, é às 16h00.