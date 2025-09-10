uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 10-09-2025 13:59

Adiado lançamento de livro sobre António Alves Vieira lançado em Torres Novas

A apresentação do livro «António Alves-Vieira (1913-1985) - Até que a memória nos separe», da autoria de Rui Alves Vieira, foi adiada para data a anunciar. A sessão estava prevista para dia 14 de Setembro, pelas 16h00, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas.
Rui Alves Vieira é natural de Torres Novas, onde passou a sua infância e adolescência. Viveu e estudou nos Estados Unidos, onde se licenciou em geologia em 1980. Na década de 80 viveu e trabalhou na Brasil e na Bolívia para empresas de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos. De regresso a Portugal foi subdiretor-geral do Ministério da Indústria e Energia, foi professor convidado da Universidade de Aveiro e trabalhou para empresas concessionárias de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos em Portugal. Actualmente é eleito na Assembleia Municipal de Torres Novas.
António Alves Vieira foi médico, vereador e presidente de câmara e líder comunitário, tendo marcado a história de Torres Novas no século XX. Inserida nos seus contextos históricos, a obra preserva a memória de um homem comprometido com o bem-estar e o progresso da sua terra natal, divulga o município. O livro será apresentado por Conceição Zagalo.
