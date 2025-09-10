Alenquerense Diana Martinho distinguida como 3.ª Embaixadora dos Territórios Vinhateiros

Diana Martinho foi premiada com o galardão de 3ª Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal no dia 6 de setembro, em Vila Viçosa. A alenquerense, de 21 anos, disputou o cetro com outras concorrentes num concurso cuja organização é da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) desde 2009, da qual o Município de Alenquer é membro integrante.

A estudante de Gestão, natural da União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, foi submetida a várias provas de conhecimento, de beleza e promoção de território.

Inês Carvalho é a nova Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal, sucedendo a Beatriz Ramos (Cartaxo), vencedora em 2024. A jovem de Palmela arrebatou também a distinção de 'A Maior Popular Online', fruto da votação dos internautas até 5 de setembro. Constança Alexandre, de Azambuja, alcançou o prémio de 2ª Embaixadora. Já o título 'Simpatia' foi para o concelho de Arcos de Valdevez, atribuído pelo júri do concurso a Matilde Ribeiro. A apresentação de produtos alimentares regionais, uma entrevista com o júri e um convite enoturístico para visita ao território que representam, respectivamente, tal como um desfile em traje regional e um desfile em vestido de Gala foram as provas pontuadas pelo júri.

Alenquer disputou os prémios com os municípios de Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Borba, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Tábua, Torres Vedras e Vila Viçosa, todos eles integrantes da AMPV.