Bebeteca “Arco-Íris” volta à Biblioteca Municipal de Abrantes

A Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, recebe no dia 13 de Setembro a iniciativa Bebeteca “Arco-Íris”, dirigida a bebés entre os 6 e os 36 meses. A actividade divide-se em duas sessões, às 10h00 e às 11h30, com lotação limitada a 30 lugares por sessão e a participação de um adulto por criança.



Com bilhete a 2 euros, disponível na plataforma Abrantes360, no Welcome Center, na própria biblioteca e no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, a iniciativa propõe uma viagem pelo mundo das cores através de uma história interactiva. A actividade pretende estimular o contacto das famílias com a leitura e a imaginação desde os primeiros anos de vida, reforçando o papel da biblioteca como espaço de aprendizagem e partilha.