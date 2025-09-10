Feira da Saúde na Casa do Campino em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, vai receber nos dias 19 e 20 de Setembro a Feira da Saúde, iniciativa integrada no programa de comemorações do 40.º aniversário do Hospital Distrital de Santarém (HDS). A iniciativa vai reunir profissionais de várias áreas, proporcionando partilha de conhecimento, realização de rastreios gratuitos, acções de sensibilização sobre saúde e bem-estar e actividades para todas as idades.

O programa decorre das 09h00 às 17h00 e inclui momentos de destaque como o Yoga do Riso, sessões de mindfulness, uma conversa sobre fibromialgia e a actividade “Movimento para a Saúde”, orientada pelo professor Filipe, do espaço Phil’s Place. O evento é organizado pela Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria, com o apoio da Câmara de Santarém. Segundo a organização, “mais do que uma feira, este é um espaço de proximidade entre cidadãos e serviços de saúde, que pretende reforçar a importância da prevenção e valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da ULS Lezíria”. A entrada é livre.