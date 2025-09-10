Livro “Contos de Abdegas” apresentado em Ourém

O livro “Contos de Abdegas”, de José Carlos Godinho, é apresentado no dia 20 de Setembro, a partir da 16h00, na Biblioteca Municipal de Ourém.

O livro “Contos de Abdegas”, de José Carlos Godinho, é apresentado no dia 20 de Setembro, a partir da 16h00, na Biblioteca Municipal de Ourém. Este é o mais recente livro de contos do escritor ouriense José Carlos Godinho, com histórias inspiradas no concelho, anunciou a Câmara de Ourém. A entrada é livre.