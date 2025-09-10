Cultura | 10-09-2025 15:00
Livro “Contos de Abdegas” apresentado em Ourém
O livro “Contos de Abdegas”, de José Carlos Godinho, é apresentado no dia 20 de Setembro, a partir da 16h00, na Biblioteca Municipal de Ourém.
O livro “Contos de Abdegas”, de José Carlos Godinho, é apresentado no dia 20 de Setembro, a partir da 16h00, na Biblioteca Municipal de Ourém. Este é o mais recente livro de contos do escritor ouriense José Carlos Godinho, com histórias inspiradas no concelho, anunciou a Câmara de Ourém. A entrada é livre.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1732
03-09-2025
Capa Vale Tejo
03-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar