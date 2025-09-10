Retiro do Torricado volta a animar Aveiras de Baixo

O Retiro do Torricado está de regresso a Aveiras de Baixo, freguesia do Concelho de Azambuja. O certame terá lugar na Travessa da Juventude Escolar e conta com um programa de actividades variado que inclui música, gastronomia e tradição.

Do cartaz musical, destaque para o Duo Paulo & Ricky (dia 12), Memo à Tuga, seguido de Van Gohen (dia 13) e, ainda, animação com um espectáculo de sevilhanas (dia 14).

A organização do Retiro do Torricado é da responsabilidade da Casa do Povo de Aveiras de Baixo e conta com o apoio do Município de Azambuja e da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo.

Trata-se de um evento anual integrado na marca Azambuja- Terras do Torricado, iniciativa lançada pelo município, em 2018, e que pretende promover a iguaria gastronómica torricado. O evento celebra a riqueza gastronómica típica local, promovendo a actividade e o convívio entre as colectividades da freguesia e contará, todos os dias, com fogo de artificio.