10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 10-09-2025

Swimrun regressa à praia fluvial de Aldeia do Mato

A praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, recebe nos dias 13 e 14 de Setembro de 2025 mais uma edição da prova de swimrun

A praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, recebe nos dias 13 e 14 de Setembro de 2025 mais uma edição da prova de swimrun, organizada pela Associação Swimrun Portugal. Trata-se de uma modalidade que combina natação em águas abertas com corrida em trilhos, distinguindo-se do aquatlo pela multiplicidade de segmentos e pela ausência de transições de equipamento.
Os atletas correm com fato de neoprene e nadam com os ténis calçados, o que confere às provas um carácter particularmente dinâmico e desafiante. A competição arranca às 15h00 de sábado e prossegue no domingo a partir das 09h00.
