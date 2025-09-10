Swimrun regressa à praia fluvial de Aldeia do Mato

A praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, recebe nos dias 13 e 14 de Setembro de 2025 mais uma edição da prova de swimrun

A praia fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, recebe nos dias 13 e 14 de Setembro de 2025 mais uma edição da prova de swimrun, organizada pela Associação Swimrun Portugal. Trata-se de uma modalidade que combina natação em águas abertas com corrida em trilhos, distinguindo-se do aquatlo pela multiplicidade de segmentos e pela ausência de transições de equipamento.

Os atletas correm com fato de neoprene e nadam com os ténis calçados, o que confere às provas um carácter particularmente dinâmico e desafiante. A competição arranca às 15h00 de sábado e prossegue no domingo a partir das 09h00.