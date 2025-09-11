Abertas inscrições para palestra sobre parentalidade em Mação

Município de Mação recebe, dia 26 de Setembro, a especialista Marta Rodrigues para uma conversa sobre parentalidade.

O auditório do Centro Cultural Elvino Pereira acolhe, através do projecto CLDS 5G – Unir e Promover Mação, uma palestra sobre parentalidade. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Mação. As inscrições são gratuitas e obrigatórias devido ao número de lugares limitado do auditório, e destina-se a todos os interessados em participar.

A iniciativa está inserida num programa nacional (CLDS 5G), que procura prestar um serviço à população mais vulnerável e promover a inclusão social. É apoiada pelo Fundo Social Europeu (FSE+), pelo Portugal 2030 e pela União Europeia.