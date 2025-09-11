uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 11-09-2025 21:00

Cineteatro Paraíso recebe espectáculo de ópera para assinalar nascimento de Camões

teatro palco espectáculo
O “Último Canto: Camões e o Destino” é um espectáculo que assinala os 500 anos do nascimento de Luís de Camões e vai ser realizado no Cineteatro Paraíso, em Tomar.

A cidade de Tomar vai receber um espectáculo de ópera para assinalar os 500 anos do nascimento do mais celebrado poeta português, Luís Vaz de Camões. O “Último Canto: Camões e o Destino” vai ser realizado no Cineteatro Paraíso na sexta-feira, dia 19 de Setembro, e a organização é da Musicamera Produções com o apoio do município de Tomar. Em nota de imprensa, a produtora afirma que “considerou oportuna a criação de um grande espectáculo de teatro musical que possa ombrear com orgulho na vasta produção artística que, ao longo dos séculos, se vem inspirando neste grande protagonista da nossa cultura”.
A mesma nota refere que o espectáculo nasce de “um texto ainda inédito em português e que constitui, ele próprio, testemunho da enorme influência de Camões na literatura e na arte europeia e mundial – a pequena tragédia “Camões”, de Vassili Jukovski, escrita em Março de 1839 (extrapolada de obra homónima “Camoens”, de Friedrich Halm, de 1837)”.
O responsável pela ópera é o compositor César Viana, professor no Centro Superior Katarina Gurska, em Madrid e antigo membro do conselho de administração do OPART (organismo gestor do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa). O elenco conta com grandes artistas do meio operático português.
