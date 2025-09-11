Círio de Nossa Senhora da Piedade está de volta a Tomar

A festa do Círio de Nossa Senhora da Piedade vai decorrer em Tomar nos dias 13 e 14 de Setembro. Esta é uma das mais antigas manifestações religiosas da cidade. A organização é da Paróquia de Tomar. No sábado, dia 13, há recitação do terço ao final da tarde, na Ermida de Nossa Senhora da Piedade. A partir das 20h00 decorre um jantar, também na Ermida de Nossa Senhora da Piedade, com momento musical por Ricardo Luiz e Joana Vieira.

Domingo, dia 14, realiza-se o tradicional cortejo com cavaleiros, charretes, fogaças e banda. O cortejo começa na Mata dos Sete Montes e termina na Praça da República. A manhã fica completa com Missa Campal, no recinto da Ermida, presidida por D. Manuel Pelino, Bispo Emérito de Santarém, e almoço com serviço de restaurante com porco no espeto. Todos os lucros obtidos com o evento revertem a favor das obras de manutenção da Ermida de Nossa Senhora da Piedade.