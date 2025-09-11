Cultura | 11-09-2025 15:00
Escola de Futebol de Tomar organiza Sunset com DJs
Foto Facebook EFTA Escola de Futebol de Tomar Associação
Evento decorre no dia 12 de Setembro ao final da tarde, no Convento de São Francisco
A Escola de Futebol de Tomar vai realizar um Sunset no Convento de São Francisco. O evento pretende celebrar o desporto e a formação dos mais jovens, aliando música, energia e boa disposição. O Sunset conta com o apoio do Município de Tomar. A actuar vão estar os DJ T_AGO e o DJ PJ. A entrada é gratuita para os atletas da Escola de Futebol de Tomar.
