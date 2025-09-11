Escola de Futebol de Tomar organiza Sunset com DJs

A Escola de Futebol de Tomar vai realizar um Sunset no Convento de São Francisco. O evento pretende celebrar o desporto e a formação dos mais jovens, aliando música, energia e boa disposição. O Sunset conta com o apoio do Município de Tomar. A actuar vão estar os DJ T_AGO e o DJ PJ. A entrada é gratuita para os atletas da Escola de Futebol de Tomar.