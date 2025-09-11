uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-09-2025 10:00

Mação tem um projecto que coloca uma nutricionista a dar dicas

alimentacao saudavel alimentos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

“Dicas da nutricionista às quartas” é o nome de um projecto da Câmara de Mação que tem sido um sucesso.

A Câmara Municipal de Mação tem em curso um projecto que coloca uma enfermeira a partilhar dicas para uma alimentação e hábitos de vida mais saudáveis. “Dicas da nutricionista às quartas” teve a última edição no dia 10 de Setembro no âmbito do Dia Nacional da Grávida, que se assinalou a 9 de Setembro. Na publicação partilhada nas redes sociais, a nutricionasta sugere, entre outras dicas, que as grávidas façam entre cinco a seis refeições por dia, nunca ultrapassando as três horas entre cada uma. Também sugere que as frutas e legumas são essenciais na alimentação e que é mais benéfico incluir cereais integrais, assim como produtos lácteos magros ou meio gordos.
Como alimentos a evitar, a nutricionista inclui carne, peixe e marisco mal cozinhados, ovos crus ou mal cozidos, bebidas alcoólicas, entre outras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar