uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-09-2025 12:00

Poço Redondo vai estar em festa

Poço Redondo vai estar em festa
Foto Facebook Festas Poço Redondo – Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festa em Honra do Divino Espírito Santo decorre de 12 a 15 de Setembro.

A aldeia de Poço Redondo, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, vai estar em festa de 12 a 15 de Setembro. As Festas em Honra do Divino Espírito Santo contam com um programa diversificado, onde não faltam actuações musicais, quermesse e serviço de restaurante. O evento é organizado pela Associação Melhoramento e Cultura do Poço Redondo.
Sexta-feira, dia 12, há abertura do arraial ao início da tarde e actuações musicais à noite. Sábado, dia 13, há peditório e torneio “Joga e Brinca” durante a tarde. Domingo, dia 14, missa solene seguida de procissão e actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira, são alguns dos destaques do dia. Segunda-feira, dia 15, há missa solene, sardinhada e jogos populares, terminando o dia com a actuação do grupo Brysas.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar