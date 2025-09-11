Cultura | 11-09-2025 12:00
Poço Redondo vai estar em festa
Foto Facebook Festas Poço Redondo – Tomar
Festa em Honra do Divino Espírito Santo decorre de 12 a 15 de Setembro.
A aldeia de Poço Redondo, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, vai estar em festa de 12 a 15 de Setembro. As Festas em Honra do Divino Espírito Santo contam com um programa diversificado, onde não faltam actuações musicais, quermesse e serviço de restaurante. O evento é organizado pela Associação Melhoramento e Cultura do Poço Redondo.
Sexta-feira, dia 12, há abertura do arraial ao início da tarde e actuações musicais à noite. Sábado, dia 13, há peditório e torneio “Joga e Brinca” durante a tarde. Domingo, dia 14, missa solene seguida de procissão e actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira, são alguns dos destaques do dia. Segunda-feira, dia 15, há missa solene, sardinhada e jogos populares, terminando o dia com a actuação do grupo Brysas.
