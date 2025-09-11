Cultura | 11-09-2025 10:00
Tomar recebe Sunset na Vinha
foto ilustrativa
Evento decorre no dia 13 de Setembro na Adega da Gaveta.
O Sunset na Vinha vai decorrer na tarde e noite de sábado, 13 de Setembro, na Adega da Gaveta, localizada na Serra de Tomar, concelho de Tomar. O evento, que conta com música, vinho e jantar é organizado pela Adega da Gaveta - Margaval Vinhos, com apoio da Câmara de Tomar.
A animação vai estar a cargo da banda Samba da Rapaziada e do DJ Wilsound. O jantar, que vai ser servido ao pôr do sol, será composto por porco no espeto.
