uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 11-09-2025 10:00

Tomar recebe Sunset na Vinha

vinho vinhas alcool
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento decorre no dia 13 de Setembro na Adega da Gaveta.

O Sunset na Vinha vai decorrer na tarde e noite de sábado, 13 de Setembro, na Adega da Gaveta, localizada na Serra de Tomar, concelho de Tomar. O evento, que conta com música, vinho e jantar é organizado pela Adega da Gaveta - Margaval Vinhos, com apoio da Câmara de Tomar.
A animação vai estar a cargo da banda Samba da Rapaziada e do DJ Wilsound. O jantar, que vai ser servido ao pôr do sol, será composto por porco no espeto.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar