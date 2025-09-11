Yuki Rodrigues: a pianista e compositora que ouve e aprecia as imperfeições da sua música

Play it Again, Yuki, é um documentário que acaba de estrear no cinema sobre uma parte da vida da pianista luso japonesa Yuki Rodrigues. A promoção do filme usa uma frase que resume o objectivo do realizador e da protagonista principal: “Imagine perder a capacidade que o torna excepcional”.

Mais ou menos a meio do documentário que conta uma pouco da vida de Yuki Rodrigues, a artista diz reconhecer na sua música o problema físico que lhe rouba as forças à mão direita e a impediu durante os últimos 15 anos de se dedicar à arte maior de tocar e compor ao piano

Yuki Rodrigues começou por sentir dores nos dedos, e numa decisão que ela hoje reconhece ter sido precipitada, aceitou a sugestão de ir a Lyon, em França, fazer uma cirurgia para se livrar daquele pequeno/grande problema que de repente lhe atrapalhava a paixão pelo piano. Diz a artista luso japonesa, citada aqui de memória, que hoje ao ouvir-se percebe na sua música a imperfeição que lhe afeta a mão direita, mas que está feliz, dentro do possível, porque aquela imperfeição faz parte da sua obra, acrescenta um valor que às vezes a completa, e que faz dela uma artista diferente de todos os seus pares.

Play it Again, Yuki, do realizador João Ganho, está em exibição no cinema City Alvalade, em Lisboa, e em outras salas do país que o leitor pode encontrar num simples clique num motor de busca.

Durante pouco mais de uma hora ficamos a conhecer um pouco da vida de Yuki Rodrigues, que conta como chegou a Portugal aos 16 anos para aprender música, e como a sua vida, longe do país onde nasceu, a marcou devido a factores como o assédio e a falta de autoestima que, sem querer, a família ajudou a cimentar.

O anúncio do filme tem uma frase que é a chave do documentário: “Imagine perder a capacidade que o torna excepcional”. Foi isso que aconteceu a Yuki Rodrigues quando resolveu sujeitar-se a uma cirurgia à mão pensando que resolvia o problema que a impedia de tocar piano e singrar na vida artística como sempre foi o seu sonho.

Quinze anos depois da cirurgia, Yuki decide voltar a tocar e interromper a sua vida de mãe a tempo inteiro, a que se dedicou de alma e coração cuidando dos dois filhos, ajudando-os a crescer, esperando que um dia a mão lhe fizesse a surpresa de aparecer curada.

Não é isso que acontece, entretanto. O desejo de voltar a tocar foi mais forte que a dor, mas a artista continua impedida de dar o seu melhor sem sofrer as consequências que a levaram à cirurgia, assim como o azar de o cirurgião, com o seu trabalho, poder ter agravado o problema.

Durante quinze anos Yuki Rodrigues sentiu um vazio na sua vida, a sua alma nunca sossegou, embora a maternidade tenha sido uma grande ajuda para o caminho da mulher, sonhava acordar um dia com a mão sem as dores para se completar como pianista e compositora.

O documentário é sobre o poder de superação, o amor à arte, a perda de uma faculdade física que impede a realização de um sonho, mas é também um hino à resistência, uma luta contra a glorificação do sofrimento, um poema no feminino, em que até Mozart é protagonista. Segundos antes da pianista adormecer na cama do hospital, onde entregou a mão direita para ser sacrificada, o médico apresentou-lhe como música de fundo, antes da artista adormecer para a cirurgia, Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, composto em 1791, que, segundo Yuki Rodrigues, parece ter sido uma premonição.

Antes do início do filme ficamos a saber que Yuki Rodrigues gravou e editou em 2023 um CD com músicas suas, que marcou o regresso à vida artística, assim como um espetáculo ao vivo que terá sido, até esta data, a sua maior prova de superação. Entretanto a artista já está envolvida em outros projectos com outros músicos, tentando fazer jus ao que aprendemos na fé cristã: a mão direita ( de Deus) é vista como a fonte de salvação, bênçãos e orientação divina para os que a buscam.