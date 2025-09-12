Cultura | 12-09-2025 12:00
Caminhada São Silvestre no domingo
foto ilustrativa
Iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre.
Domingo, dia 14 de Setembro, há caminhada em São Silvestre, freguesia de Madalena e Beselga, concelho de Tomar. A iniciativa, organizada pela Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, vai decorrer durante a manhã. A caminhada é composta por um percurso total de 12 quilómetros.
A saída vai ocorrer às 9h00, havendo no final um almoço convívio composto por sopa da pedra, porco no espeto e fruta.
