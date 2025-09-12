Entroncamento recebe exposição do pintor Carlos Afonso

A Câmara Municipal do Entroncamento anunciou a presença da exposição da autoria de Carlos Afonso na galeria municipal, que estará disponível para visita até ao dia 25 de Setembro. O pintor lisboeta nasceu a 24 de Janeiro de 1959 e foi desenvolvendo o gosto pela pintura e pelo desenho na mesma época da sua licenciatura em arquitectura. Especializou-se na pintura a óleo, na qual investiu o seu tempo e dedicação na altura do confinamento entre 2020 e 2021.

Recorde-se que este não é o primeiro projecto do artista, uma vez que em 2022 já tinha partilhado uma série de desenhos intitulada “Arte de Reciclar”, na qual pretendia chamar a atenção para o facto de não haver regras nos materiais que escolhemos para nos expressarmos artisticamente.